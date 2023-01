Según me despierte

29:30

Hoy me levanto con más buen humor de lo normal, cuento anécdotas y hablo sin guión como siempre para entreteneros con un buen palique mientras pongo canciones que no paro de escuchar últimamente.

Suenan : Jengi, ThxSoMch, Inner Wave, Good Morning, Lia Kali.

Hoy me he levantado amistosa y os pongo canciones que me recuerdan a mis amigos más cercanos, y a la vez cuento anécdotas.