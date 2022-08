01:00:08

Sintonía: "Greedy G" (feat. Booker Gee) - Soul Sugar

La sexta "Txiringuito Sessions" ofrecida en bandeja de plata por el maestro sevillano Julio Moreno y dedicada a instrumentales:

"Ribes" - The Bombillas; "First Impression" - True Loves; "Getting There" - Bosq Of Whiskey Barons; "Do What You Got To Do" (Lucio K. Mix) - Afrolicious; "Fela In Side" (Flip Side Mix) - Kek´Star; "Back In Time" (Timewarp Mix) - Trotter; "Egokila" - Mike Steve; "Slow Food" - Batida, Terrakota, Beat Laden; "Ballada" - The Mabon Dawud Republic

Todas las músicas seleccionadas por Julio "Malandar" Moreno

Adjuntamos relación de fechas de las seis sesiones anteriores de Julio que ya puedes descargarte a través de los podcasts de la web de Radio 3:

1.- "EDT 1" emitida el 07-01-2022

2.- "Instrumentales 1" emitida el 17-03-2022

3.- "Diferentes Áfricas" emitida el 08-04-2022

4.- "EDT 2" emitida el 06-05-2022

5.- "En Castellano" emitida el 20-05-2022

6.- "100% Funk" emitida el 08-07-2022

7.- "Instrumentales 2" emitida el 26-08-2022