'The Ultimate Bass Album' (Techno, Drum & Bass, Dub, etc)

01:00:06

Sintonía: "Bad Boy Bass" - Krafty Kuts

Txiringuito Sessions Vol. 5: "Ruffneck" (feat. Navigator) - Freestylers; "Toune Riddim" - Jinx In Dub; "Back Up" (Krafty Kuts Remix) - Deekline & Wizard; "B Boy Stance" (feat. Tenor Fly) - Freestylers; "Missing Link" - Nu Tone; "Hunter" - Holdtight; "Resurrection" (feat. Rymetyme) - Ed Rush & Optical; "Bacteria" (Pendulum Remix) - Ed Rush & Optical; "Lick a Demon" - The Upbeats; "Angels" (Napt Remix) - Deekline & Wizard

Todas las músicas extraídas de la recopilación "The Ultimate Bass Album" (3xCD, Decult, 2009)