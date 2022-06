Subway Salsa: The Montuno Records Story (1ª Parte)

59:54

Sintonía: "Bon Bon de Chocolate" - Lou Perez y Su Charanga

"Coco My My" - Tambó; "Caballo" - Yambú; "No quedó ni el gato" - Zaperoko; "El avance" - Son Primero; "Mariana" - Son De La Loma; "Muñeco" - Tambó; "Ensem´... Ensem´..." - Scorpio; "Vecindad" - Yambú; "Aquí se puede" - Airto Moreira; "A una mamita" - Totico y Sus Rumberos