Roots Of Salsa Vol. 2: Classic Latin Tunes Become Salsa Hits

59:30

Sintonía: "Outro-Tao" - Su-Paka-Pooh

"Sujétate la lengua" - La Sonora Matancera; "El paso del mulo" - Conjunto Colonial de Nelo Sosa; "Micaela me botó" - Chappotín Y Sus Estrellas; "Nadie se salva de la Rumba" - Trío Matamoros; "La familia" - José Curbelo & His Orchestra; "Salsa" - Flores Valdez Y Su Conjunto Musical; "Hay cráneo" - Tito Rodríguez y Los Lobos del Mambo; "Fania" - Estrellas de Chocolate; "Yo no quiero piedra en mi camino" - Pacho Alonso con Bebo Valdés y su Orquesta; "Corta el bonche" - Conjunto Kuvabana de Alberto Ruíz; "Tumba Mabó" - Conjunto Niágara; "Llora timbero" - La Orquesta Siboney de Pepito Torres; "Que se vaya" - Bobby Cruz

Bonus: "Ariñanará" - Bomba Camará (con Ricardo Rey al piano)

"Roots of Salsa Vol. 3" se emitió el día 17-05-2022, por si quieres descargártelo

Recopilado por Pablo Yglesias (DJ Bongohead) para Grosso! Recordings en el 2017