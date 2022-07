59:41

Sintonía: "I Want To Know" - Ray Charles

"Ain´t That Fine" - "Here I Am" - "The Ego Song" - "See See Rider" - "I´ll Do Anything But Work" - "Misery In My Heart" - "Jumpin´ In The Morning" - "Rockin´ Chair Blues" - "Kissa Me Baby" - "Hey Now" - "The Sun´s Gonna Shine Again" - "Roll With Me Baby" - "The Midnight Hour" - "Sweet Sixteen Bars" - "Doodlin´ Pts. 1 & 2" - "Can Anyone Ask For More" - "It´s All Right"

Todas las canciones cantadas e interpretadas al piano por Ray Charles

Todas las músicas de los tres programas, extraídas de la recopilación "Ray Charles: The Absolutely Essential 3 CD Collection" (Big3 Records, 2010)

El primer programa de este tríptico se emitió el 18/05/2022

El segundo programa se emitió el 14/06/2022