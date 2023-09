59:50

Sintonía: "Camel Toe" - The 5 Cannons

"Ají Gua Guao" y "El barrio en la mirada" - El Combo Batanga; "Turn Black" y "Stumble and Fall" - The Phantom Keys; "Take a Train", "Quando vedrai la mia ragazza" y "The Duel" - The 5 Cannons; "Oh Babe", "We Had True Love" y "A Heart That Dies" - Marcos Sendarrubias; "Nosotros y las sombras" y "Sueño pólvora" - Los Largos; "103 pasos" y "Brillar" - Monserrat