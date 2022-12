01:00:28

Sintonía: "Ain´t No Sunshine" - Harlem Underground Band

"Everybody Likes Something Good" - Ify Jerry Crusade; "Ezuku Buzo" - Bola Johnson & His Easy Life Top Beat; "African Dialects" - Peter King; "Igbehin Lalayo Nta" - Dynamic Africana; "African Irie" - Chief Checker; "Hot Tears" - The Immortals; "Dododo (Ekassa No 1)" - Sir Victor Uwaifo & His Melody Maestroes; "Onyame" - Ashanti Afrika Jah; "Aiye Le" - Olufemi Aja; "Happy Survival" - Eddie Okwedy

Todas las músicas extraídas de la recopilación "Nigeria 70 - Lagos Jump - Original Heavyweight Afrobeat Highlife & Afro-Funk" (Strut, 2008)