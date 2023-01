59:42

Sintonía: "Eleanor Rigby” (Take 2) - The Beatles

“Paperback Writer” (2022 Stereo Mix) - “Rain” (2022 Stereo Mix) - “Taxman” - “Love You To” - “She Said She Said” + “She Said She Said” (Take 15 - Backing Track rehearsal) - “Tomorrow Never Knows” + “Tomorrow Never Knows” (Take 1) - “And Your Bird Can Sing” + “And Your Bird Can Sing” (First version, Take 2) - “Got to Get You Into My Life” + “Got to Get You Into My Life” (Early mix) - “For No One” + “For No One” (Take 10 - Backing Track)

Todas las músicas compuestas e interpretadas por The Beatles

Todas las músicas extraídas de la nueva (Apple/Universal, 2022) reedición (2xCD) del álbum “Revolver” publicado originariamente en 1966

El broche de oro lo pone el guitarrista (de guitarra clásica) murciano Juan Manuel Ruiz Pardo, con unos arreglos maravillosos para guitarra que ha hecho de sus temas favoritos del cuarteto de Liverpool en un disco auto editado por él mismo en el 2021: “Lady Madonna”, “Hello, Goodbye” y “Penny Lane”, arregladas, interpretadas y grabadas por Juan Manuel Ruiz Pardo