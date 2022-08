01:00:05

Sintonía: "Butcher" - Álvaro S.S.

"Mujer divina", "My Baby Just Cares For Me", "Sweet Cupcake", "Ska Cha Cha Para Ti", "Sabor a mí" y "Andariego", extraídas del álbum "Álvaro S.S. & His Jamming Sessions, Vol. 1" (Liquidator Music, 2022) de Álvaro S.S.

"Footprints", "Can´t You See", "My Sweet Love" y "Reggae On The Rocks", extraídas del álbum "Freedom" (Liquidator Music, 2022) de Keith & Tex

"Time", "Bic City" y "Silhouettes", extraídas del LP "Ghetto Boy" (Liquidator Music, 2022) de Glen Ricks

Si te ha gustado este programa, no te puedes perder la primera parte que dedicamos a novedades del sello Liquidator en formato single, de siete pulgadas. Se emitió el 15/06/2022. Descárgate el podcast en la web de Radio 3