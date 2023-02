59:16

Sintonía: "Kleiner Krieger" - Popol Vuh

"Intro" - Soul of Man; "Sponk" - Disco Libra; "Hack No 1" (Will White Mix) - Think Tank; "King of The Land" (Terminalhead Mix) - T-Boy; "The Drum" - Soul of Man; "Killa Instinct" - Initial Research; "Chickers" - Autobots; "Loko" (Dub Mix) (feat. Ragga Twins) - Aquasky Vs. Master Blaster; "Drumattical" - Drumattic Twins; "Hold Back" - Force Mass Motion Vs. Dylan Rhymes y "Snake Charmer" (Lee Coombs Mix) - Danny Sullivan & Kemist;

Esta es la primera sesión de un cofre de tres (3xCD), titulada "Funk´D-Up Mix", y mezclada por Soul of Man. El título del cofre o caja que aglutina estas tres sesiones (en 3 CDs respectivamente): "21st Century Breaks Mixed by Soul of Man & Phantom Beats; 3 CDs Of The Hottest Underground Breakbeat" (React Music, 2003)