Sintonía: "Mascaram Setaba" - Ethiopian Quintet

"I Faram Gami I Faram", "Shagu", "Almaz", "Mulatu´s Hideaway", "Askum", "A Kiss Before Dawn" y "Playboy Cha Cha", extraídas del álbum "Afro-Latin Soul, Vol.1" (1966, Strut Records, 2018)

"The Panther (Boogaloo)", "Konjit (Pretty)", "Soul Power", "Lover´s Mambo", "Love Mood For Two", "Jijiger", "Girl From Addis Abeba" y "Karayu", extraídas del álbum "Afro-Latin Soul, Vol. 2" (1966, Strut Records, 2018)

Existe una recopilación del sello británico Strut, que aglutina los dos volúmenes de "Afro-Latin Soul" de 1966 en un solo cd de 19 cortes (2018)

Todas las músicas compuestas e interpretadas por Mulatu Astatke & His Ethiopian Quintet