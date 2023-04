01:00:29

Sintonía: "I Know You (Part I)" - Morphine

"Good", "Claire", "Have a Lucky Day", "You Speak My Language", "Do Not Go Quietly Unto Your Grave", "Lisa", "The Other Side" y "I Know You (Part II)", extraídas del primer álbum del trío bostoniano titulado "Good" (Rykodisc, 1993)

"Dawna", "Buena", "All Wrong", "Candy", "In Spite Of Me" (utilizada en los títulos de créditos finales del (¿segundo capítulo?) de la serie "Encerrado con el diablo"), "Thursday", "Cure For Pain" (y un bonus track instrumental, "Bo´s Veranda"), extraídas del 2º disco titulado "Cure For Pain" (Rykodisc, 1993)

Todas las músicas compuestas e interpretadas por Morphine.