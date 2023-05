Morphine (02) - "Yes" (1995) y "Like Swimming" (1996)

59:02

Sintonía: "Yes" - Morphine

"Honey White", "Scratch", "Whisper", "All Your Way", "Super Sex" y "Sharks", extraídas del tercer álbum de Morphine, titulado "Yes" (Rykodisc, 1995)

"Potion", "I Know You (Part III)", "Early to Bed", "Wishing Well", "Eleven O´Clock", "In Your Shoes" y "Swing It Low", extraídas del 4º LP, "Like Swimming" (Rykodisc, 1996)

"Gone for Good" y "Radar", extraídas del álbum "Yes"

Todas las músicas compuestas e interpretadas por Morphine