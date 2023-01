59:59

Sintonía: "Self Reliance" - The Liberators

"Multiculture", "Bulletproof", "Rags To Riches", "Let It Go" y "The Directive", extraídas del primer álbum del noneto australiano titulado "The Liberators" (Record Kicks, 2011)

"Cairo Uprising", "Red Green Live Die", "Dos caras" y "Epicoso", extraídas del 2º (y último) disco de la banda, titulado "Power Struggle" (Record Kicks, 2013)

"Liberation" pertenece al primer disco y "Deleb" al segundo

Todas las músicas compuestas e interpretadas por The Liberators