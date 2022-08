59:37

Sintonía: "Penjant d´un fil" - Corcs Drum & Organ

"What a Time" - The Dance Crashers; "The Killer Whale" - Jamaican Jazz Lovers; "18 anys" - Thorpedians; "I´m So Sad You´re Leaving" - Drop Collective; "Ace of Spades" - The Cabrians; "Walkin´ Round" - Don Cosmic; "Face to Face" - The Kinky Coo Coo´s; "Land of Abyssinia" - La Familia Torelli; "Crazy World" - Les 100 Grammes De Tétes; "Twilight Zone" (Lord Inventor) - Soweto; "Our Day Will Come" (feat. Magalí Datzira) - The Goliards Collective; "Big Ranglin Dub (Take 2)" (feat. Javier Martín Boix & Dubbed by Puppa Shan) - The Oldians

Todas las músicas extraídas de la recopilación "Jamaicat Vol. 2: Jamaican Sounds from Catalonia" (2xLP ó CD, Liquidator Music, 2022)