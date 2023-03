59:11

Sintonía: "Zambia" - Machito & His Orchestra

"Mi Padrino me manda" - Machito con el Cuarteto Caney; "Calentito" - Machito with Xavier Cugat Orchestra; "Bim Bam Bum" (vocals: Miguelito Valdez) - Machito & His Orchestra; "Nagüe" (vocals: Miguelito Valdez) - Machito & His Orchestra; "Como yo no hay quien baile el muñeco" y "Tumba el quinto" - Machito & His Afro-Cubans; "Babarabatiri" - Machito & His Afro-Cubans Salseros; "Tanga" y "El rey del Mambo" - Machito & His Afro-Cubans; "Guampampiro", "Blen Blen Blen", "Tingo Talango" y "Changó tá vení" - Machito & His Afro-Cuban Orchestra

Todas las músicas extraídas de la recopilacón (2xLP) "Machito: From Montuno To Cubop" (1939-1962); recopilado por Sr. Zombie para el sello español "Grosso! Recordings" (2018)