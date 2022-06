01:00:08

Repasamos a fondo una recopilación en vinilo que aglutina las grabaciones (de estudio y de directo) de Louis Armstrong y Velma Middleton, publicada en el 2019 por Sound Factory (Vinyl Passion):

"Big Butter And Egg Man" - "Honeysuckle Rose" - "No Variety Blues" - "Georgia Grind" - "Hesitating Blues" - "The Dummy Song" - "That´s My Desire" - "You´re Just In Love" - "All That Meat And No Potatoes" - "Loveless Love", "Don´t Fence Me In" - "Struttin´ With Some Barbecue" - "Baby, It´s Cold Outside"

Todas las músicas interpretadas por Louis Armstrong y Velma Middleton