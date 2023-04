Locura Tropical Vol. 2: Argentina's Best Crazy Cumbias

59:01

Sintonía: "Baion del Silbador" - Toto Pimienta y Su Ritmo

"La frontera" - Los Cartageneros; "El Conde" - Dany Montano; "Escorpio" - Los Monos; "Serenata mulata" - Sonora Guapac Ha; "El Surf" - Lito Escarso; "El cachivache" (Roberto Carlos) - Los Bucaneros; "Con Marac" - Pocho Gatti y Largo Novarro; "Piba moderna" - Tarateño Rojas; "El Guiro" - Jackie; "Karakatiski" - Charles El Antillano; "Vestido de saraza" - Los Cumbiambas; "Cinco golpes" - The Tropical Combo; "Tres pasitos" - María Cristina; "De buen humor" - Paulín y Su Conjunto; "Ponte en vela José" - Jorge Netto y Su Conjunto; "Merengue tropezao" - Simba y Sus Pachanga´s; "El remolón" - Los Bersaglieris

Todas las músicas (18 cortes) extraídas de la recopilación (1xLP) "Locura Tropical Vol.2: Argentina Best Crazy Cumbias and More", editada en nuestro país por Beat Generation en este 2023

Bonus tracks: "Yambere" - Tito Rodriguez y "Shrimp & Gumbo" - Dave Bartholomew

El Sateli 3 que dedicamos a escuchar (también en su totalidad) Locura Tropical Vol. 1 fue el del 2 de marzo de este año; o sea: 02/03/2023. Por si lo quieres "repescar" de los podcasts del programa...