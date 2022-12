"It's Me" (01): Músicas Electrónicas de Baile por DJ Angulo

59:39

La primera sesión de la nueva temporada de DJ Angulo, con sus habituales bloques en los que mezcla dos temas instrumentales de House, Techno o Drum & Bass:

Bloque 1: “Geometric Destination” (2018) de Lewis Fautzi, mezclada con “Addictive States” (2017) de Kessell

Bloque 2: “Langzaam” (2022) de Linear System mezclada con “Phenotypic Variation” (2021) de Hattori Hanzo

Bloque 3: “Snake Style” (2022) de Alix Pérez + DLR, mezclada con “Away With” (2017) (Calibre Remix) de Spectra Soul

Bloque 4: “Appear Above The Horizon” (2022), mezclada con “Day Dream” (exclusiva, todavía no editada) y con “Tales” (exclusiva, todavía no editada) de F. Garcíolo

Bloque 5: “Rip The Cut” (2022) (Luke Slater Remix) de Planetary Assault Systems, mezclada con “Devotion” (Truncate Remix) de Planetary Assault System

Todas las músicas seleccionadas y mezcladas por DJ Angulo

Instagram: @djangulooficial