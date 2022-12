01:00:03

Sintonía: "Cajun" - Roy Buchanan

“St. James Infirmary” - Allen Toussaint; “Black Minute Waltz” - James Booker; “Los Campanillas” - Peter Collins; “Salutation March” - The George Lewis Band of New Orleans; “Maple Leaf Rag” (Scott Joplin) - Joshua Rifkin; “Golliwogg’s Cakewalk” - Klára Würtz; “Allons à Lafayette” - Joe Falcon; “Blues de Basile” - Amédé Ardoin

Todas las músicas extraídas del CD 1 de los 2 que incluye el libro “Al compás del Vudú: religión, represión y música”, escrito por Héctor Martínez González y publicado por la editorial “Allanamiento de mirada” en el 2022

Puedes contactar con Héctor en la siguiente dirección: hertormenta@hotmail.com

O con la editorial en: https://www.allanamientodemirada.com/wp-content/uploads/2022/09/1A-portada-vudu.jpg