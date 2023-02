59:23

Sintonía: "Burning Plain" (Intro) - Cochemea

"Burning Plain", "Tukaria", "Mimbreños", "Chito 's Song", "Nahsuareo Bwikam", "Black Pearl", "Peace Prayer", "Baca Sewa" y "Curandera", extraídas del 2º LP de Cochemea, el saxofonista (alto) de los Dapkings que acompañaban a la gran Sharon Jones. Su título genérico: "Vol. 2: Baca Sewa" (Daptone Records, 2021).

"I Don´t Understand It", "I´m Gonna Love You" y "Didn´t I", extraídas de la recopilación "Listen To My Song: The Music City Sessions" (BGP 2011)