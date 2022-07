01:00:06

Sintonía: "Po Zombie (A.K.A. O Polo Zombie)" - Samesugas

"Edu o Rapido", "My Face Again", "Machine In Your Brain" y "Psyche´s Hell", extraídas del primer álbum del grupo de Santiago, titulado "Machine In Your Brain" (Lixo Urbano/H-Records, 2003)

"Nom Vou Perder", "I Don´t Wanna Go Out", "Burnin´ Man", "Killin´ Me", "Ente Jocoso", "She´s Got It All", "Lose My Mind" y "Mystery", extraídas del 2º LP, titulado "¡Alá Vai!" (Lixo Urbano/H-Records, 2006)

"Point Of No Return", "Fucked Up My Mind", "Who Do You Think You´re Fooling?", "Open Up Your Door", "Tóxico Injecta", "They Are Out There", "Ice Cream", "On a Leash", "Waiting for Something" y "Trembling Hands", extraídas del tercer (y último) álbum de estudio de la banda, titulado "They Are Out There" (Lixo Urbano/H-Records, 2011)

Todas las músicas compuestas e interpretadas por Samesugas.