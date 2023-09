59:14

Sintonía: "Kenaston" - Gonzales

"Paint It Black Medley" (13´24) - Eric Bardon & War; "Tin Tin Deo" (8´24) y "Espíritu Libre" (8´28) - Ray Barreto; "You Shouldn´t Awake Your Beloved Before It Pleases Herself" (19´22) - Popol Vuh (Florian Fricke)