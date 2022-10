59:51

Sintonía: “Taking a Chance on Love” - Al Haig

“Fine and Dandy” y “I Didn’t Know What Time It Was” - George Wallington; “Bop-Kick” - Nat King Cole; “There Will Never Be Another You” - Wynton Kelly; “Bop’s Your Uncle” - George Shearing; “Bopmatism” - Dodo Marmarosa; “Nameless” - Oscar Peterson; “Opus Caprice” y “Liza” - Al Haig; “Safari” - Horace Silver; “Trinkle Tinkle”, “Sweet and y “Bye Ya” - Thelonious Monk; “Un poco loco”, “Tempus Fugue It” y “Parisian Thoroughfare” - Bud Powell

Todas las músicas extraídas del número 32 de la serie gala de cds “Saga Jazz”, dedicado a pianistas de Bebop (“Bebop Piano”, Saga Jazz 2003)