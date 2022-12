59:40

Sintonía: "We'll Be Together Again" - Elvin Jones

"Sweet Little Maia" - "Keiko´s Birthday March" - "Gingerbread Boy" - "Raynay" - "Dido Afrique" - "Once I Loved (O Amor Em Paz)" - Elvin Jones

Todas las músicas interpretadas a la batería por Elvin Jones

Todas las músicas extraídas de los dos primeros discos compactos de los 4 que aglutinan los 8 álbumes que el genial baterista de John Coltrane (entre otros) publicó para el sello Blue Note Records, reeditado por Mosaic en el 2000.