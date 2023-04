59:55

Sintonía: "Tjapukai Sunset" - Tjapukai Dancers

"Carolina" - Bucovina Club Vs Taraf de Haïdouks; "L´Orient est rouge" - Lightning Head Vs Koçani Orkestar; "Usti, usti baba" (Altiplano Mix) - Señor Coconut Vs Koçani Orkestar; "Dumbala Dumba" - DJ Dolores Vs Taraf de Haïdouks; "L´Orient est Roots" - Bigga Bush Vs Koçani Orkestar; "Fantasia For Clarinet" - Modern Quartet Vs Koçani Orkestar; "Mugur Mugurel (Little Buds)" - Arto Lindsay & Melvin Gibbs Vs Taraf de Haïdouks; "Siki, siki baba" - Mercan Dede Vs Koçani Orkestar; "Are You Gypsified? (Megamix) - Olaf Hund Vs Ursari de Clejani / Taraf de Haïdouks / Koçani Orkestar

Todas las músicas extraídas de la recopilación (1xCD) "Electric Gypsyland" (Crammed Discs, 2003)