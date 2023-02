01:00:04

Sintonía: "The Riverman" - Joaquín García

"Another Land" - Lucille Furs; "Nasty Habits" y "Washing Machine Man" - Komodor; "Kartoffelstampf" y "A2" - Camera; "Autum" - Invisible Minds; "Jazznouveau" y "Life Hugger" - Jimi Tenor; "Butterflies" - Travis; "Pasaquan" - I Am The Moon

Este programa se realizó con material 100% reciclado del "mercadillo" de Radio 3