59:21

Sintonía: "Sr Lobo" - Los 300

"Mi vida" - Oscar Martos; "The Dream" - Hip-Hop Brass Collective; "Bailar" - Escandaloso Xpósito & Gravi; "Shelter in your Sense" - Wasabi Cru; "Sed de Funk" - R de Rumba & Porcel; "Ritmo callejero" - Super Spanish Combo; "Azken kantúa balitz" - Broken Brothers Brass Band; "Sun Comes Up" (feat. Juno) - J. Rivera

Todas las músicas seleccionadas y presentadas por el Sr Lobezno (Isidro Sánchez Marín) desde RNE en Granada...

srlobezno@afrodisiaclub.com