Los Danceflooramas del Sr. Lobezno (01) US 50s R&B

01:00:00

Sintonía: "Sr. Lobo" - Los 300

1."Onion rings".FREDDY KING

2."Alley rat".KING COLEMAN

3."I'm a little mixed up".BETTY JAMES

4."Walk ginny walk".LENNY JOHNSON

5."Cat walk".TINY FULLER & HIS COMBO

6."Psycho serenade".BIG JAY McNEELY & BAND

7."Dragon walk".THE NOBELMEN

8."Red pepper l".ROOSEVELT FOUNTAIN & HIS PENS OF RHYTHM

9."Well,get it".BIG BO & THE ARROWS

10."Rock´n´roll train".CHARLES SHEFFIELD

11"Eeme meenie minie moe".LUTHER THOMAS

12."I don't want nobody but you".JOE BOOTS

13."You don´t love me".GENE THOMPSON & THE COUNTS

14."Hey,little Willie".THE X-CELLENTS

Todas las músicas seleccionadas y presentadas por el Sr. Lobezno (Isidro Sánchez Marín) desde RNE en Granada. Millón de gracias a Juan Carlos por su buen hacer y predisposición

Para contactar con el Sr. Lobezno: srlobezno@afrodisiaclub.com