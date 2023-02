01:00:07

Sintonía: "Sr. Lobo" - Los 300

1.- "Your Love Is Mine" - Corine Bailey Rae

2.- "Never Did Stop I Loving You" - Alice Clark

3.- "That´s How It Was" - Spanky Wilson

4.- "Answer Me" - Sharon Jones & The Dapkings

5.- "I´m Gonna Love You Just A Little More, Baby" (Barry White) - Kellee Paterson

6.- All This Love That I'm Givin' - Gwen McRae

7.- "Make It Real" - Kylie Auldist

8.- "Love For The Sake Of Love" - Claudia Barry



Todas las músicas seleccionadas y presentadas por el Sr. Lobezno (Isidro Sánchez Marín) desde RNE en Granada. Millón de gracias para Jose Castillo, quien no tuvo reparos de quedarse "sólo ante el peligro" durante la realización del programa

No te pierdas los monográficos (mensuales) dedicados a África que el Sr. Lobezno deja colgados en Radio Gladys Palmera

Puedes escribir a Isidro en la siguiente dirección: srlobezno@afrodisiaclub.com