"Bodhisvattva Wonderful Sound" - Cultures Of Rhythm; "A Vision Pt. 1" (feat. Bajka) - Das Goldene Zeitalter; "Senor Blues" - Wayne Bartlett; "Sugar´s Boogaloo" - The Sugarman 3 y "Gettin´Down" - The Hi-Fly Orchestra, extraídas de la recopilación "Contemporary Jazz" (Tramp Records, 2009); músicas seleccionadas por Tobias Kirmayer

"Every Woman Is Good Woman" - Jojo Quo & Challengers; "Theme for Isaac Kirya" - The Boogoos; "Africa My Dear" - Afrodita; "Special Girl" - Aphrodesia; "Jing Bong Wah" - Albino y "Radio Kabul" - Express Brass Band, extraídas de la recopilación "Contemporary Afrobeat" (Tramp Records, 2010); músicas seleccionadas por Tobias Kirmayer