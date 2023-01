01:00:01

Sintonía: "Our Love Is Here To Stay" - J.J. Johnson

"Hello Young Lovers" - "KEV" - "Blue Trombone" (Part 1 & 2) - "Portrait of Jenny" - "Pennies from Heaven" - "Viscosity" - "Daylie Double" - "Groovin´" - "You´re Mine, You", extraídas del álbum "Blue Trombone" (Columbia Records, 1957) de J.J. Johnson

Bonus track: "Buss Robinson Blues" - Pete Johnson

Todas las músicas (menos el "bonus track") interpretadas por J.J. Johnson al trombón de varas