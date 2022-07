59:40

Sintonía: "Amanecer" - Parus

"Love's Theme" - Love Unlimited Orchestra (de Barry White); "Lomograph" - Zoon Van Snook; "Red Lights" - Holy Fuck; "Por donde vas" - Trio Eletrico; "Love Jihad" - Skip & Die; "El Masivo" - Saffrolla; "Walking Through Tomorrow" (TM Juke Mix) - Quantic Soul Orchestra; "That Sound" (Quantic Soul Orchestra Rmx) - Omega Watts; "Something New" - Mint Royale; "Amira" - Submotion Orchestra; "I Don´t Care" - Mint Royale; "Sun To Me" (Mark Knight Rmx) - Faithless