Sintonía: "Un momento más (Alfonso Carlos Santisteban)

"La chica de Bahía", "Melodía para un hombre solo", "Sofisticado", "Esperar", "Soledad", "Triste sabor", "Delicadeza", "Siluetas" y "Esta samba", extraídas del primer álbum de Alfonso Carlos Santisteban y su orquesta, titulado "Bossa 68" (publicado en 1968 y reeditado por Subterfuge en el 2018). Todas las músicas compuestas por Alfonso Santisteban e interpretadas por Alfonso Santisteban y su orquesta

"Indrani", "Amy´s Theme", "It Must Be Him", "Incense and Peppermints", "Meditation (Meditacáo)", "Our Summer Love" y "A Touch Of India (Pearl Of The Sea)", extraídas del álbum de Martin Denny "A Taste Of India" (Pleasure For Music, 2020)