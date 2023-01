59:36

Sintonía: “Libyadh/Lebtayt"- Hussein Moktar

"Shilela" - Hailu Mergia; "Musicawi Silt" - Hailu Mergia and the Walias; "Dooyo" - Dur-Dur Band; extraídas de un sampler del sello "Awesome Tapes From Africa" (2016)

"Terroir" - Hama; "Dounya Hi" - Afous D´Afous; "Bodo" - Mamman Sani; "Jagwa" - Mdou Moctar; "Zerzura Theme II" - Ahmoudou Madassane; "Inigradan" - Les Filles De Illighadad; extraídas de un sampler del sello "Sahel Sounds" (2011)

"Yemiasleks Fikir" - Hailu Mergia and the Walias; "Tajir Waa Ilaah" - Dur-Dur Band; extraídas de "Awesome Tapes From Africa"