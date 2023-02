59:22

Sintonía: "Barquita" - Les Baxter

Compositor de un buen puñado de Bandas Sonoras y uno de los grandes del estilo o género "Exotica", Les Baxter, ha sido el elegido para dar la bienvenida (radiofónica, para nuestra maravillosa audiencia de fieles) al mundo a Oliver Puebla Rubio, hermano de la ya homenajeada Carla; hijos de mi querido primo Ricardo y de su encantadora mujer (ya también prima mía!) Mónica:

"Sunken City", "Sea Nymph", "Singing Sea Shells", "Dolphin", "Girl from Nassau", "Coral Castle" y "Jewels Of The Sea", extraídas del álbum "Jewels Of The Sea" (Capitol Records, 1961)

"Congo Train", "Safari", "Rain", "Walkin´ Watusi", "Ostrich Hunt", "Jungalero" y "Balinese Bongos", extraídas del álbum "African Jazz" (Capitol Records, 1959)

"Busy Port" y "Jungle River Boat", extraídas del álbum "Ritual Of The Savage" (Capitol Records)

"Moonscape" extraída del álbum "Space Escapade (Capitol Records, 1958)

Todas las músicas compuestas e interpretadas por Les Baxter y su orquesta