01:00:05

Sintonía: “Switchblade" - Langhorns

"Somehow" y "Bitter Taste" - Last Days Of April; "Somewhere Nicer" - OBI; "Two Deliverences" - The Hotelier; "Dogs" - Sinai Vessel; "We Are Groot" - Look Mexico; "Reprise" - Runaway Brother; "Everything" - Annabel; "Sirens" - Pete Greenwood; "Empty Heart" - Wolf People; "Stardust" - Man & Birdmen; "The Bullits Theme" - The Bullits; "You Make No Bones" - Alfie; "Twins" - Eerie Gaits