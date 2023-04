01:00:07

Sintonía: "Hor Cheshire Hotel" - Joseba Irazoki

"Ingrufiment" - Paul Perrim; "Desmemoria" - Murmur; "Feel All Right" - Edu Errea; "Free" - Sunday German Flowers; "I Get Lost" - Caustic Roll Dave & Mike Mariconda; "Suspicion Jive" - Mud Twins; "Fuego funeral" - Mondo Infiel; "He´s Gone" - The Transistor Arkestra; "Dormida en sus ojos" - Celistia

Todas las músicas seleccionadas y presentadas por Miquel Gistas

Todas las músicas editadas por Philatelia Records (2011-2023)

No te pierdas el primer programa, también con Miquel Gistas, emitido el 24 de marzo del 2023.

