Lo escribió el pintor Vasili Kandinsky en su libro "De lo espiritual en el arte": "Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos. De la misma forma, continúa, cada periodo de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. El intento de revivir principios artísticos pasados puede producir, a lo sumo, obras de arte que son como un niño muerto antes de nacer. No podemos en absoluto sentir y vivir interiormente como los antiguos griegos. Los esfuerzos por poner en práctica los principios griegos en la escultura solamente crearán formas parecidas a las griegas, pero la obra quedará inanimada para siempre. Una imitación semejante se parece a las imitaciones de un mono. Exteriormente los movimientos del mono son idénticos a los humanos, el mono se sienta y sostiene un libro ante los ojos, lo hojea y adopta un aire de gravedad, pero el sentido interior de estos movimientos falta completamente. Hoy encendemos el fuego de la cueva para iluminar el arte, para tratar de despojarnos de los sesgos que condicionan nuestra visión de las obras de arte, para encontrar en la historia del arte la herramienta que nos permita conocer y entender a los seres humanos, y lo hacemos con Miguel Ángel Cajigal, historiador del arte, comisario de exposiciones y divulgador cultural, autor del libro "Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan las meninas".

Con nuestro colaborador Jaime García Cantero navegamos por el mapa del genoma humano y reflexionamos sobre sus aplicaciones futuras y en el túnel del tiempo rescatamos la voz de la pintora e ilustradora de la generación del 27 Ángeles Santos.