01:04:02

En la mitología griega, Ocnos era un ser del Hades sentenciado a trenzar juncos continuamente sin descanso mientras su burra los va devorando. Ocnos no sabe si los juncos le saben al asno más sabrosos trenzados o no pero aun así sigue con su tediosa tarea quizá porque alberga la esperanza de que trenzados sean algo más sustanciosos, puede que su trabajo sí tenga algún sentido entonces, alguna recompensa, aunque Ocnos jamás llegue a saberlo a ciencia cierta. Así, entiende el filósofo David Pastor Vico la labor de quienes empeñan su vida en enseñar a los demás las complejidades del mundo. Ocnos, también simboliza la duda, y quizá la duda sea la mejor herramienta posible para acercarse y entender la filosofía y con ella al mundo a quiénes vivimos. Como decía Ramón y Cajal ojalá fueran mayores mis contradicciones porque eso sería símbolo de juventud, de flexibilidad y pujanza, parafraseando a Descartes vario luego existo, el hombre es un ser social cuya inteligencia necesita para excitarse el rumor de la colmena. Hoy enciende el fuego de la cueva el filósofo, profesor y divulgador David Pastor Vico, autor de "Ética para desconfiados", nuestro Ocnos particular, un Sócrates moderno que trata de pervertir, de perturbar a los más jóvenes para recordarles que es en el nosotros, en la responsabilidad social y en la confianza mutua donde podemos encontrar las herramientas para enfrentarnos a los retos de la vida cotidiana…David Pastor Vico es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Méjico donde ha llegado a reunir a más de 14.000 personas para hablar de filosofía. Tras el éxito de su libro "Filosofía para desconfiados", nos presenta "Ética para desconfiados. Filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil"

Con nuestro maestro tecnológico Jaime García Cantero reflexionamos sobre las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov y la necesaria regulación de la Inteligencia Artificial, y en el túnel del tiempo nos reencontramos con el gran sapiens de las letras Carlos Barral, miembro de la generación del 50.