Nuestra especie no solo ha sobrevivido a incontables epidemias y calamidades de todo tipo a lo largo de los siglos, sino que a menudo ha salido reforzada de ellas. La capacidad de superación y de adaptación del homo sapiens no es un mito, sino algo inherente a su naturaleza. Los seres humanos tenemos la capacidad de no rompernos, o al menos de repararnos. ¿Qué es estar bien? Entre los componentes del bienestar destacan la salud, el equilibrio interno del cuerpo, la tranquilidad, las prácticas placenteras, las actividades estimulantes, las ocupaciones en las que nos consideramos competentes y las experiencias por las que nos sentimos agradecidos y solidarios, o las relaciones familiares y sociales gratificantes y estables. Pero varios venenos amenazan nuestro bienestar, uno de ellos es la incertidumbre, el homo sapiens necesita construir el futuro, hacer planes, pensar en el día de mañana... También el estrés es fuente de malestar y ansiedad, el dolor crónico o las relaciones tóxicas. Venenos que pueden derivar en una de las peores enfermedades que sufre el ser humano, la depresión, la pérdida de la esperanza. Hoy visita la cueva el Doctor Luis Rojas Marcos, uno de los psiquiatras más reconocidos del mundo, ha sido máximo responsable de los servicios de salud mental de Nueva York y Director del sistema de Salud y Hospitales Públicos de Nueva York. Lleva toda su vida tratando de entender esa capacidad de los seres humanos para lidiar con el miedo, la angustia, la tristeza y la frustración que provocan las situaciones adversas de la vida. Autor entre otros títulos de "Las semillas de la violencia", "La autoestima" o "Superar la adversidad", su último libro es una guía que nos ayuda a mejorar nuestra sensación de bienestar: "Estar bien, aquí y ahora" editado por Harper Collins.

