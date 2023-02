01:05:39

En 1878 el astrónomo Tempel lanzó un reto a su colega John Dreyer por medio de una carta al director de la revista científica The Observatory. Con el espíritu de un duelo, Tempel, le propuso que cada uno dibujase una nebulosa, él la dibujaría usando el telescopio Amici mientras que Dreyer usaría el gigante Leviatán. Para Tempel la forma espiral que algunos científicos proponían era imaginada, para Dreyer eran evidentes sus brazos espirales. La controversia no se resolvería hasta 10 años después cuando el astrónomo Isaac Roberts tomó la primera fotografía de la galaxia Andrómeda y todavía tendrían que pasar 40 años para que el norteamericano Edwin Hubble demostrase que muchas de aquellas nebulosas catalogadas a finales del siglo XVIII eran en realidad galaxias externas a la vía láctea. Hoy encendemos el fuego de la cueva para iluminar la prehistoria de la astronomía, para recordar la proeza de quienes empezaron a intuir que allá afuera había miles de galaxias como la nuestra. Como escribió Sagan: “Descubrimos que vivimos en un planeta insignificante de una estrella ordinaria perdida entre dos brazos espirales en las afueras de una galaxia que es miembro de un cúmulo poco poblado de galaxias arrinconado en algún punto perdido de un universo en el cual hay muchas más galaxias que personas.” Nos lo cuenta la investigadora del Centro de Astrobiología del CSIC, Almudena Alonso Herrero, en su libro "Descubriendo Galaxias" publicado por Next Door.

Con nuestro colaborador Jaime García Cantero celebramos el aniversario del nacimiento de Julio Verne y en nuestro túnel recuperamos la voz del escritor Álvaro Cunqueiro.