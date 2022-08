59:04

Abrimos hoy el programa escuchando, en directo, a Eric Clapton y Steve Winwood interpretando el "Low down", de J.J. Cale. Seguimos con esos dos grandes protagonistas en otras interpretaciones igualmente destacables: el "Them changes", de Buddy Miles y "Voodoo Chile", de Jimi Hendrix. En nuestra segunda parte participan artistas como la Ozark Mountain Daredevils, Lucinda Williams, Pee Wee Ellis, Jenny Evans, Van Morrison o Canned Heat.