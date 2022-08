59:02

Presentamos en el comienzo del programa el nuevo álbum del pianista británico Joe Tattom, editado hace pocos días con el título de "Big fish". También su formación, los New Mastersounds", estrenará en Septiembre nuevo disco del que hoy adelantamos la canción "Let me in from the cold". Volvemos sobre otro de los discos que serán noticia en el próximo mes, el recopilatorio de Marianne Faithfull "Songs of Innocence and Experience". Hasta el final del programa seguiremos degustando auténticos sonidos "Island" con artistas como John Martin, Steve Winwood o Robert Palmer.