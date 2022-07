58:53

Iniciamos hoy Saltamontes con sonidos del saxofonista alemán York Ostermayer, de los australianos Cookin' on 3 Burners y de los británicos The New Mastersounds. Precisamente, el pianista de los Mastersounds, Joe Tatton, acaba de presentar su nueva obra particular con el título de " Big fish". En la segunda mitad del programa profundizamos en el "Swing state" de Ben Sidran y recordamos, con la ayuda del Koch Marshall Trio, el clásico "Drowning on dry land".