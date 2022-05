58:56

Aprovechando su edición de su álbum "Just like that", celebramos hoy un espacio monográfico dedicado a las canciones firmadas por distintos compositores e interpretadas por Bonnie Raitt a lo largo de su extensa carrera. Así, podemos escucharla cantando composiciones de autores tan prestigiosos como Jackson Browne, Paul Brady, Chris Smithers o Will Jennings, entre otros. Cerramos el programa escuchando su interpretación de "I'm on the mood", acompañada por John Lee Hooker.