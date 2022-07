58:53

Con música de Eric Gales abrimos esta emisión de Saltamontes. El guitarrista y cantante está presente hoy en la primera jornada del Festival de Blues de Cazorla. Escuchamos a George Thorogood quien la próxima semana pasa tanto por Barcelona como por Madrid. En San Sebastián cantará Gregory Porter, que nos deja la primera de las versiones del 'clásico del Jazz' "I fall in love too easily". Las dos siguientes corren a cargo de Antonio Serrano con Federico Lechner, y de Luciana Souza. Cerramos el programa mirando a otros festivales, como el de San Javier, en cuya jornada de clausura participa la cantante Cyrille Aimée. Por su parte, The Reverend Shawn Amos cerrará su actual gira por nuestro país tomando parte en el festival de Blues de Béjar.