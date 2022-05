MARCUS MILLER: Miles Davis, Stevie Wonder y The Temptations

58:51

Estrenamos hoy, en la primera parte del programa, el álbum publicado recientemente por el cuarteto Mass Fussion, en el que el grupo recrea piezas originales de Russ Freeman, Pat Metheney, Lyle Mays y Marcus Miller. Nos quedamos unos minutos en compañía del bajista Miller, escuchándolo en interpretaciones de algunas creaciones de Miles Davis, Stevie Wonder o los Temptations. Para cerrar el programa, el original de "Papa was a rolling stone" que The Temptations editaban hace cincuenta años, en su álbum "All directions".