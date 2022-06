Saltamontes Del FUNK a JOHN LEE HOOKER 58:48 Repasamos en el comienzo del programa la producción más moderna del flautista y saxofonista alemán York Ostermayer, incluyendo sus colaboraciones con el Bahama Soul Club, el polifacético grupo que nos introduce en el mundo del 'bluesman' John Lee Hooker. En ese mundo musical por el que transitamos en tantas ocasiones nos encontramos hoy a los Cowboy Junkies y a George Thorogood. También al Dr. Feelgood y a Bonnie Raitt. Cerramos nuestro tiempo con la versión que nos ofrecen Jack Bruce y Gary Moore del conocido "I'm on the mood", de Hooker. Más opciones

